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Строительство детского сада с бассейном началось в подмосковных Люберцах
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Строительство детского сада с бассейном началось в подмосковных Люберцах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Детский сад будет построен за счет частных средств.
В подмосковных Люберцах началось строительство детского сада с бассейном. Посещать новое образовательное учреждение смогут 250 человек, передает «Радио 1».
Здание займет площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. В учреждении сформируют 11 групп с дневным пребыванием детей от 1,5 до 7 лет.
Внутри здания будут обустроены игровые и спальные комнаты, бассейн, кабинеты для занятий в кружках, музыкальный и физкультурный залы, медблок, кабинеты логопеда, психолога.
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 Ещё 3 источника 
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