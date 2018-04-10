Строительство детского сада с бассейном началось в подмосковных Люберцах

Детский сад будет построен за счет частных средств.

В подмосковных Люберцах началось строительство детского сада с бассейном. Посещать новое образовательное учреждение смогут 250 человек, передает «Радио 1».

Здание займет площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. В учреждении сформируют 11 групп с дневным пребыванием детей от 1,5 до 7 лет.

Внутри здания будут обустроены игровые и спальные комнаты, бассейн, кабинеты для занятий в кружках, музыкальный и физкультурный залы, медблок, кабинеты логопеда, психолога.