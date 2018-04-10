Принят закон, усиливающий контроль в сфере летнего детского отдыха

Депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Принятые изменения вводят дополнительные меры, которые помогут обеспечить безопасность детей во время летнего отдыха. С их помощью значительно усиливается государственный и общественный контроль данной сферы. Авторами документа стала группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой

Если документ одобрит Совет Федерации и подпишет президент страны, всем регионам России на официальных сайтах придется в обязательном порядке размещать реестр организаций, обладающих допуском обеспечивать летний отдых детей. Это значит, что любой родитель сможет легко ознакомиться с этим списком и проверить, имеет ли право выбранный лагерь организовать досуг их ребенка на законных основаниях.

Также Министерству образования и науки РФ придется разработать обязательный типовой договор между организацией и родителями ребенка. В документе должна содержаться исчерпывающая информация об условиях отдыха. Также родителям дадут возможность в электронном виде обращаться в органы госвласти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей. Более того, эти письма, по желанию мамы или папы, будут даже размещать в открытом доступе.

Региональное правительство обязано будет оперативно проверить и публично дать ответ. Это принципиально новый уровень общественного и государственного контроля,

отмечает Ирина Яровая.

Также все регионы обяжут утвердить и разместить в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей. Воспользоваться ими семьи могут самостоятельно.

Отдых детей, а ежегодно это более 5 млн 300 тыс. ребят по всей стране, должен быть организован качественно и безопасно. Разработанный нами закон уже в этом году позволит качественно улучшить организацию летнего отдыха, повысит уровень информированности семей и безопасности,

говорит Ирина Яровая.

Она надеется, что документ вступит в силу еще до начала лета.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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