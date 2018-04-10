Комитет СФ поддержал законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента принять законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

«У нас сейчас отдых и оздоровление детей находится в межведомственном взаимодействии. Поэтому, когда мы начнем смотреть практику правоприменения, будет много вопросов о том, какой орган на территории субъекта должен следить за турмаршрутами», — сказала замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Юлия Обухова.

Документ подразумевает введение для федерального органа исполнительной власти обязанности разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

Также проектом закона предлагается ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Подразумевается, что региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Кроме того, все обращения родителей (лиц, их заменяющих), поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения предлагается размещать на официальном сайте органа власти в интернете.

При этом, в соответствии с принятыми поправками, предусматривается, что размещенные обращения и ответы на них не должны содержать персональные данные заявителей и детей.

Данным законопроектом также утверждается в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и размещение его на сайте органов исполнительной власти субъектов.