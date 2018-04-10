Ещё
Комитет СФ поддержал законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комитет СФ поддержал законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента принять законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.
«У нас сейчас отдых и оздоровление детей находится в межведомственном взаимодействии. Поэтому, когда мы начнем смотреть практику правоприменения, будет много вопросов о том, какой орган на территории субъекта должен следить за турмаршрутами», — сказала замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Юлия Обухова.
Документ подразумевает введение для федерального органа исполнительной власти обязанности разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.
Также проектом закона предлагается ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Подразумевается, что региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.
Кроме того, все обращения родителей (лиц, их заменяющих), поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения предлагается размещать на официальном сайте органа власти в интернете.
При этом, в соответствии с принятыми поправками, предусматривается, что размещенные обращения и ответы на них не должны содержать персональные данные заявителей и детей.
Данным законопроектом также утверждается в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и размещение его на сайте органов исполнительной власти субъектов.
Законопроект будет рассмотрен Госдумой 10 апреля.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект о компенсации отдыха граждан России принят Госдумой во втором чтении В Мосгордуме считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах РВИО: Более 7 тыс. детей отдохнут в военно-исторических лагерях России летом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение