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В ЮЗАО через год построят детский сад с огородом-ягодником
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В ЮЗАО через год построят детский сад с огородом-ягодником 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
Выдано разрешение на строительство дошкольной образовательной организации в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы Детсад возведут по адресу: пересечение ул. Поляны с ул. Скобелевская (ЮЗАО). Объект построят за счет средств инвестора в составе жилого комплекса «Столичные поляны». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Детский сад рассчитан на 150 малышей. Одна группа предназначена для детей от трех до четырех лет (25 детей), одна группа — для детей от четырех до пяти лет (25 детей), две группы — для детей от пяти до шести лет (50 детей) и еще две группы — для детей от шести до семи лет (50 детей). На каждом этаже разместится по две групповые ячейки. Они будут изолированы друг от друга и принадлежат каждой отдельной группе. Групповые включают в себя игровую комнату, отделенную от спальни раздвижной (трансформируемой) перегородкой, спальню, раздевальную, буфетную и туалетную. Кроме того, на территории появится огород-ягодник для знакомства дошкольников с природой.
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