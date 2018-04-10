По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 9 апреля посетители бассейна «Олимпиец» почувствовали резкий едкий запах. В этот момент в бассейне находились 25 детей, тренер и медицинский работник. Детей оперативно вывели в теплое место, на место вызвали «скорую помощь».

У детей диагностировали раздражение слизистых, тошноту и кашель, 10 из них госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медработников, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). На месте происшествия работают следователи. Результаты замеров воздуха показали, что концентрация хлора является токсичной. Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде, в результате чего произошла химическая реакция.