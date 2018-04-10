Ещё
По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 9 апреля посетители бассейна «Олимпиец» почувствовали резкий едкий запах. В этот момент в бассейне находились 25 детей, тренер и медицинский работник. Детей оперативно вывели в теплое место, на место вызвали «скорую помощь».
У детей диагностировали раздражение слизистых, тошноту и кашель, 10 из них госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медработников, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). На месте происшествия работают следователи. Результаты замеров воздуха показали, что концентрация хлора является токсичной. Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде, в результате чего произошла химическая реакция.
АиФ Кузбасс: последние новости
Валерий Гергиев даст концерт в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» К середине марта из областного центра вывезут 1 млн кубометров снега Выпрыгнувшего из окна ТЦ «Зимняя Вишня» мальчика перевели из реанимации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение