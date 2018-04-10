Свыше 920 млн рублей направят на детскую оздоровительную кампанию на Дону

Свыше 920 млн рублей планируется направить из бюджета Ростовской области на проведение детской оздоровительной кампании 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, по сравнению с 2017 годом объем финансирования на эти цели увеличен на 1,3%.

Более 124 млн рублей из выделяемой суммы пойдет на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время утверждена средняя стоимость детской путевки на 2018 год. Для оздоровительных лагерей она составляет 683,44 рублей в сутки, для санаторных — 891,1 рублей.