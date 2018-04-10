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Свыше 920 млн рублей направят на детскую оздоровительную кампанию на Дону
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Свыше 920 млн рублей направят на детскую оздоровительную кампанию на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Свыше 920 млн рублей планируется направить из бюджета Ростовской области на проведение детской оздоровительной кампании 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, по сравнению с 2017 годом объем финансирования на эти цели увеличен на 1,3%.
Более 124 млн рублей из выделяемой суммы пойдет на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время утверждена средняя стоимость детской путевки на 2018 год. Для оздоровительных лагерей она составляет 683,44 рублей в сутки, для санаторных — 891,1 рублей.
В минтруда и соцразвития региона отмечают, что ребенок в возрасте от 6 до 18 лет имеет право на предоставление путевки в лагерь или компенсации в случае ее самостоятельного приобретения.
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