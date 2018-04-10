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Дмитрий Азаров поднял тему перевода режима обучения детей в первую смену
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Дмитрий Азаров поднял тему перевода режима обучения детей в первую смену 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Особое внимание уделялось в ходе послания Дмитрия Азарова вопросу образования в Самаре и Самарской области. Одна из задач — обучение в первую смену. Кроме того, глава региона отметил, что учебная неделя должна стать пятидневкой. «Важно не наделать ошибок», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Главное — это не уменьшить заработную плату учителям и не увеличить нагрузку на детей. Более того, необходимо решить проблему занятости детей из неблагоприятных семей. Школа должна заниматься профориентацией детей уже с малого возраста.
Фото: ТРК «Губерния»
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