Ещё
Реестр детских лагерей появится в Интернете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реестр детских лагерей появится в Интернете 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Органы исполнительной власти регионов будут обязаны размещать на своих сайтах реестры детских лагерей. Соответствующий закон, разработанный группой парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и принятый в третьем чтении 10 апреля, поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике.
Кроме того, закон предписывает, что лагерь и родители ребёнка будут обязаны заключить типовой договор. Форму договора будет обязан утвердить Минобрнауки.
«В настоящее время данный договор является не обязательным. Такой договор повысит ответственность лагерей, а также позволит Роспотребнадзору обеспечивать защиту прав несовершеннолетнего потребителя», — отметила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки Юлия Обухова.
Также закон предусматривает новую форму общественного контроля над работой лагерей. В частности, все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов региональной власти.
При этом данные сообщения не должны будут содержать персональные данные заявителя. Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в документе, — разрабатывать, утверждать и размещать на своём сайте список туристических маршрутов для детей.
Парламентская газета: последние новости
Яровая призвала проконтролировать исполнение закона о детском отдыхе в регионах Число детей, отравившихся хлором в кузбасском бассейне, увеличилось до 12 Яровая призвала организовать безопасный и качественный летний отдых для детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение