Реестр детских лагерей появится в Интернете

Органы исполнительной власти регионов будут обязаны размещать на своих сайтах реестры детских лагерей. Соответствующий закон, разработанный группой парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и принятый в третьем чтении 10 апреля, поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике.

Кроме того, закон предписывает, что лагерь и родители ребёнка будут обязаны заключить типовой договор. Форму договора будет обязан утвердить Минобрнауки

«В настоящее время данный договор является не обязательным. Такой договор повысит ответственность лагерей, а также позволит Роспотребнадзору обеспечивать защиту прав несовершеннолетнего потребителя», — отметила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки Юлия Обухова.

Также закон предусматривает новую форму общественного контроля над работой лагерей. В частности, все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов региональной власти.

При этом данные сообщения не должны будут содержать персональные данные заявителя. Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в документе, — разрабатывать, утверждать и размещать на своём сайте список туристических маршрутов для детей.