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Число госпитализированных детей из детского сада в Петербурге увеличилось до 21
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Число госпитализированных детей из детского сада в Петербурге увеличилось до 21 

ТАСС 53 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекцией воспитанников детсада №111 в Невском районе Петербурга увеличилось до 21, сообщается во вторник на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
"За выходные в детскую городскую больницу №5 госпитализировали еще пятерых воспитанников детского сада № 111 Невского района с симптомами острой кишечной инфекции. Дети недомогали с прошлой недели, когда произошло ЧП, однако пытались лечиться в домашних условиях" — говорится в сообщении.
О массовой госпитализации воспитанников детского сада стало известно в среду, 4 апреля. В пресс-службе службе детской городской больницы №5 ранее отмечали, что у детей, по предварительной информации, обнаружили гастроэнтерит, причиной которого могло стать попадание инфекции в организм детей. Зарегистрировали 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 — среди детей, три случая среди взрослых. По решению суда деятельность детсада приостановили на 30 суток.
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