В библиотеке на 1-й Новокузьминской поговорили о важности здорового образа жизни

Игру и беседу с детьми на тему здорового образа жизни провели сотрудники библиотеки №104, которая расположена в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Ребятам была предложена игра «Разброс мнений», во время которой они продолжали такие высказывания, как: «По-моему, секрет здоровья заключается в том, что…», «А надо ли закаляться?», «Сигареты — друзья или враги?». В конце беседы дети пришли к выводу, что нужно беречь свое здоровье и вести правильный образ жизни, — добавила Анастасия Лунева.

Напомним, что библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)