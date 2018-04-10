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В библиотеке на 1-й Новокузьминской поговорили о важности здорового образа жизни
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской поговорили о важности здорового образа жизни 

Управа Рязанского района 58 минут назад
Фото: Эхо района
Игру и беседу с детьми на тему здорового образа жизни провели сотрудники библиотеки №104, которая расположена в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Ребятам была предложена игра «Разброс мнений», во время которой они продолжали такие высказывания, как: «По-моему, секрет здоровья заключается в том, что…», «А надо ли закаляться?», «Сигареты — друзья или враги?». В конце беседы дети пришли к выводу, что нужно беречь свое здоровье и вести правильный образ жизни, — добавила Анастасия Лунева.
Напомним, что библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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