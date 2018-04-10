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Дети из Богородского нарисовали пасхальные куличи
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Дети из Богородского нарисовали пасхальные куличи 

Официальный сайт управы района Богородское 33 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В художественных студиях досугового центра «Богородское» состоялись тематические занятия.
В художественных студиях досугового центра «Богородское» в преддверии светлого праздника Пасхи были проведены тематические занятия. Дети рисовали куличи, другие пасхальные символы. В результате получилась большая коллекция рисунков, которые стали украшением учреждения и отличным пасхальным подарком для родных и близких.
Отметим, что в ДЦ «Богородское» работает несколько художественных студий, в которых занимаются москвичи самого разного возраста. Ребята регулярно участвуют во всевозможных выставках и конкурсах, а многие после окончания школы начинают серьезно заниматься живописью.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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