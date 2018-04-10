В Измайлово стартовал фотопроект «Дети. Цветы. Жизнь»

Кремль в Измайлово» стал партнером Евразийского фотопроекта «Дети. Цветы. Жизнь» Фонда поддержки семьи, детей и молодежи «Традиции Отечества».

В субботу, 7 апреля, Фонд поддержки семьи, детей и молодежи «Традиции Отечества» при поддержке «Ассамблеи народов Евразии» дал старт новому международному этапу Евразийского фотопроекта «Дети. Цветы. Жизнь». В этот день в Измайловском Кремле состоялась фотосессия с семьей известного общественного деятеля, президента русско-индийского общества дружбы «ДИША» д-р Сингх Рамешвар.

Фотосессия прошла в одном из самых необычных и уникальных в своем роде залов Дворца русской трапезы — в Боярском зале. Главной особенностью этого зала является оригинальное внутреннее убранство. Каждый элемент интерьера выполнен в русском народном стиле, что делает этот зал поистине сказочным.

Напомним, что концепция проекта — яркие, наполненные позитивными эмоциями фотографии с участием семей известных личностей, международных дипломатов, политиков, звезд музыки и кино. Фотоработы выставляются в знаковых общественных местах: парках, торговых центрах, в рамках значимых культурных, социальных и государственных мероприятий. Задачами проекта являются: привлечение внимания к укреплению института семьи, привлечение внимания общества к сохранению традиционных культурных и нравственных ценностей в странах Евразии и в России.