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Руководитель области: «Сады нужно возвращать детям»
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Руководитель области: «Сады нужно возвращать детям» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как отметил глава региона, проблема мест в детских садах в целом решена. 98% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена ими.
"В 2018 году мы завершим строительство еще восьми дошкольных учреждений. Это еще 2270 новых мест. Но нужно решать проблему и для детей ясельного возраста от 1 до 3 лет. Уже сейчас нам удалось привлечь на это 1 млрд рублей из федерального бюджета", — сообщил Дмитрий Азаров.
Руководитель области отметил, что ясельные группы надо создавать не только во вновь строящихся детских садах, но и путем приспособления помещений, которые они раньше занимали.
"Сады нужно возвращать детям, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я уже дал поручение перенести центр занятости населения Промышленного района и чиновников службы семьи в другое место. Так мы сможем открыть в Самаре еще два детских сада на 500 ребятишек. Подобную работу мы уже проводили в Самаре пять лет назад. Эту практику надо возродить".
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