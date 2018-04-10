Детям из Волоколамска выдали около двух тысяч путевок в санатории

КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости . Более 1,9 тысячи путевок в санатории выдали детям из Волоколамска, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

"Более 1900 путевок выдано. Заезды состоятся в апреле. Сейчас путевки выдаются на июнь. Минздрав предоставил два санатория и несколько пансионатов, которые предоставили Минсоцразвития", — рассказала Мишонова в эфире первого Подмосковного радио.

Жалоб на санатории от жителей, которые уже находятся там, по словам Мишоновой, не поступало. Она также добавила, что сейчас становится понятно, что санаториев, которые выделил Минздрав, не достаточно. «Министерство будет искать другие возможности с другими пансионатами, чтобы дать возможность всем желающим вывезти детей», — заверила омбудсмен.

На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.