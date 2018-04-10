Конструктор с элементами программирования появится в детском саду в Котельниках

Современный конструктор с элементами программирования появится в детском саду «Светлячок» к новому учебному году, сообщила глава Котельников Ирина Польникова

В настоящее время администрация города подписала соглашение с Министерством образования Московской области о выделении средств для приобретения оборудования по конструированию с элементами программирования. Оно включает в себя целый комплекс. Это робототехнические наборы, элементы различных форм, размеров и цветов для конструирования по тематическим направлениям. Современное оборудование будет постановлено в дошкольное учреждение к началу нового учебного года

— Ирина Польникова.

Глава Котельников уточнила, что в учреждении также появится модульный конструктор с подвижными элементами для развития крупной и мелкой моторики у детей. Ирина Польникова добавила, что данный детский сад посещают порядка 280 человек.

В 2018 году детский сад «Светлячок» получил статус региональной инновационной площадки по направлению робототехники. Из бюджета Московской области на развитие дошкольного учреждения выделено 500 тысяч рублей, а также 56 тысяч рублей из городской казны.