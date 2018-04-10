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Более 1,9 тыс. путевок в оздоровительные учреждения выдали жителям Волоколамского района
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Более 1,9 тыс. путевок в оздоровительные учреждения выдали жителям Волоколамского района 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Жители Волоколамского района Подмосковья получили уже более 1,9 тысячи путевок в оздоровительные учреждения, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Уже более 1,9 тысячи путевок было выдано (жителям Волоколамского района — ред.). Заезды состоятся в апреле и мае. Сейчас путевки выдаются на июнь. Есть пансионат в Наро-Фоминском округе, где мы даем места, все хотят именно туда», — сказала Мишонова.
Она добавила, что некоторые жители района, которые хотели бы уехать на отдых в мае, не получили таких путевок. Министерство социальной защиты Московской области ищет дополнительные возможности, чтобы все желающие смогли уехать на отдых в мае.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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