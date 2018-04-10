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Мишонова предложит отправить детей из Волоколамска на экскурсию в Голландию
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Мишонова предложит отправить детей из Волоколамска на экскурсию в Голландию 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратится к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с предложением отправить детей и взрослых из Волоколамска на экскурсию на мусороперерабатывающий завод в Голландию.
«Про историю с экскурсией заявил наш губернатор, я уверена, если он что-то сказал, то это будет сделано. По желанию родителей такая экскурсия будет устроена. Я попросила бы тогда взять еще детей и взрослых и провести такую экскурсию. Это хорошая идея отправить детей из Волоколамска. Мы выйдем в администрацию с этой идеей», — сказала Мишонова журналистам.
Она добавила, что в настоящий момент продолжается работа с выдачей путевок в подмосковные пансионаты и лагеря.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
Кроме того, Воробьев сообщал, что девочка Таня из подмосковного Волоколамска вместе с семьей отправится в Голландию за счет средств из областного бюджета, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие заводы.
Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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