Мишонова предложит отправить детей из Волоколамска на экскурсию в Голландию

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратится к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с предложением отправить детей и взрослых из Волоколамска на экскурсию на мусороперерабатывающий завод в Голландию.

«Про историю с экскурсией заявил наш губернатор, я уверена, если он что-то сказал, то это будет сделано. По желанию родителей такая экскурсия будет устроена. Я попросила бы тогда взять еще детей и взрослых и провести такую экскурсию. Это хорошая идея отправить детей из Волоколамска. Мы выйдем в администрацию с этой идеей», — сказала Мишонова журналистам.

Она добавила, что в настоящий момент продолжается работа с выдачей путевок в подмосковные пансионаты и лагеря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.

Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.

Кроме того, Воробьев сообщал, что девочка Таня из подмосковного Волоколамска вместе с семьей отправится в Голландию за счет средств из областного бюджета, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие заводы.