Тюменские врачи спасли малыша, который выпил средство для очистки труб

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в Тюмени врачи скорой помощи спасли маленького ребенка, который попробовал на вкус средство для очистки труб и получил серьезный ожог. Сейчас малыш находится в больнице и пробудет там еще долго.

— Вызов поступил 8 апреля в 12.18, прибытие бригады скорой помощи в 12.30. Ребенок был доставлен в ОКБ№1, где сейчас проходит лечение в токсикологическом отделении. Он получил ожог щелочью слизистой ротовой полости и глотки. Угрозы для жизни нет, но лечение будет достаточно длительным, — прокомментировали в департаменте здравоохранения.

Подобные случаи в городе хоть и редко, но происходят. Так, например, в феврале врачи помогли двухлетнему мальчику, проглатившему таблетки хлора. Чтобы спасти ребенка, нужно знать, как оказывать первую помощь: