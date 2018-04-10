Тюменские врачи спасли малыша, который выпил средство для очистки труб 

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в Тюмени врачи скорой помощи спасли маленького ребенка, который попробовал на вкус средство для очистки труб и получил серьезный ожог. Сейчас малыш находится в больнице и пробудет там еще долго.
— Вызов поступил 8 апреля в 12.18, прибытие бригады скорой помощи в 12.30. Ребенок был доставлен в ОКБ№1, где сейчас проходит лечение в токсикологическом отделении. Он получил ожог щелочью слизистой ротовой полости и глотки. Угрозы для жизни нет, но лечение будет достаточно длительным, — прокомментировали в департаменте здравоохранения.
Подобные случаи в городе хоть и редко, но происходят. Так, например, в феврале врачи помогли двухлетнему мальчику, проглатившему таблетки хлора. Чтобы спасти ребенка, нужно знать, как оказывать первую помощь:
— Если вещество кислое, горькое, невкусное, то вероятность, что ребенок проглотит очень мала, скорее всего он выплюнет. Тем не менее возможны ожоги полости рта и глотки, если это были концентрированные растворы кислоты или щелочи. Эти вещества могут содержаться в бытовых жидкостях. Первая помощь — промывание водой, это снизит концентрацию вещества и время воздействия на слизистые, — пояснила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи.