Победители конкурса «Семья года Югры, 2018 год» живут в Ханты-Мансийске

По итогам рассмотрения поступивших материалов организационным комитетом конкурса «Семья года Югры, 2018 год» семьей года Югры была признана семья Ивановых из окружного центра.

Супругами Ивановыми создана книга-родословная «По волнам нашей памяти», которая состоит из множества историй и рассказов членов семьи. Они внесли большой вклад в развитие образования автономного округа, так как на протяжении длительного времени успешно занимались преподавательской деятельностью.

В номинации: «Замещающая семья» победу одержала ханты-мансийская семья Полуяновых, воспитывающая десять приемных детей. Кроме того, мама Татьяна Викторовна возглавляет Местную Общественную Организацию Замещающих семей Ханты-Мансийска «Югорские семьи», деятельность которой направлена на профилактику социального сиротства. Своим опытом воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, Татьяна Викторовна делится в Школе приёмных родителей с горожанами, желающими стать замещающими родителями.

На окружной этап конкурса «Семья года Югры, 2018 год» поступило 49 заявок семей победителей муниципальных этапов из 20 муниципальных образований Югры. Трудовая династия — 9 семей, Древо жизни — 14 семей, Многодетная семья — 10 семей, Замещающая семья — 10 семей, Аборигенная семья — 6 семей. Семьями на конкурс были представлены творческие материалы о сохранении и развитии семейных традиций и ценностей, материалы об особых достижениях членов семьи: видеосюжеты, фотографии, дипломы, продукты совместного труда, семейные реликвии, письменный рассказ об истории семьи и описание ее традиций. Торжественная церемония награждения состоится в мае 2018 года в Нефтеюганске.

Организационным комитетом конкурса «Семья года Югры» принято решение о направлении письменных представлений и материалов семьи Ивановых в номинации «Семья — хранитель традиции» и семьи Полуяновых в номинации «Многодетная семья» для участия в третьем Всероссийском конкурсе «Семья года».