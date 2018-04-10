Вниманию родителей дошкольников. Стало известно, какие детские сады закроют летом в Нижнем Новгороде

Департамент образования Нижнего Новгорода определил, в каких детских садах этим летом необходимо сделать ремонт. Почти четверть из 309 муниципальных дошкольных образовательных организаций будет временно закрываться.

Как сообщили корреспонденту NN.RU в департаменте, 64 учреждения закроют для выполнения ремонтных работ помещений, противопожарных и санитарных мероприятий, 11 дошкольных учреждений Московского района вывозят детей в МБ ДО ОЦ «Лесной», 2 учреждения закрывают по причине отсутствия детей.

Воспитанники дошкольных учреждений во время ремонтных работ будут обеспечены местами в других образовательных учреждениях. Данная информация является предварительной.

Автозаводский район

Детский сад №116 (улица Политбойцов,25). Будет закрыт с 01.07. по 15.07. Ремонт пищеблока.

Канавинский район

Детский сад № 361 (Григорьква,1). Будет закрыт с 04.06 по 17.06. Ремонт лестничного пролета, замена окон на лестничных пролетах, покраска пищеблока.

Детский сад №126 ( Сергея Есенина , 15). Будет закрыт с с13.06 по 24.06. Ремонт пищеблока.

Детский сад №433 (Сергея Есенина, 8а). Будет закрыт с 18.06 по 30.06. Ремонт пищеблока.

Детский сад №476 (Гордеевская, 54а). Будет закрыт с 09.07 по 23.07. Ремонт системы вентиляции в соответствии с предписанием ОНД и ПР.

Детский сад №352 (Электровозная, 8). Будет закрыт с 02.07по 16.07. Переоборудование помещений под дополнительную группу.

Детский сад №6 «Светлячок» (Вольская, 1). Будет закрыт 16.07по 30.07. Переоборудование помещений под дополнительную группу.

Детский сад № Сергея Есенина, д 9А. Будет закрыт с 09.08 по 17.08. Ремонт групповых помещений, замена окон.

Ленинский район

Детский сад №69 (Усиевича, 21а). Будет закрыт с 01.06. по 30.08. Ремонт кровли и фасада здания.

Детский сад №165 (Диксона, 33). Будет закрыт с 01.07no 30.08. Ремонт кровли.

Детский сад №167 (пр. Ленина, 28). Будет закрыт с 01.06 по 31.07. Ремонт кровли.

Детский сад № 275 (Таганская, 9а). Будет закрыт с 01.06 по 30.06. Ремонт кровли.

Детский сад № 436 (пр. Ленина, 43/6). Будет закрыт с 01.07 по 30.07. Ремонт кровли.

Детский сад №290 (пр. Ленина, 50а). Будет закрыт с 01.06 по 30. 06. Ремонт кровли.

Школа №99, дошкольные группы (Гвоздильная, 9). Будет закрыта с 02.07 по 22.07. Создание дополнительных ясельных мест.

Московский район

Детский сад №390 «Золотой ключик» (Мечникова, 44). Будет закрыт с 04.06 по 29.06. Ремонт пищеблока.

Детский сад №300 (Березовская, 8). Будет закрыт с 27.06. по 29. 07. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной» (2 группы), ремонтные работы аварийных крылец, цоколя здания.

Детский сад №437 (Красных Зорь, 13а). Будет закрыт с 09.07. по 03.08. Ремонт прачечной, замена труб ХВС.

Детский сад №141 (Березовская, 95а). Будет закрыт с 01.06 по 17.07. Ремонтные работы (открытие дополнительной ясельной группы).

Детский сад №73 (Рябцева,21). Будет закрыт с 02.07. по 20.07. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной» ремонтные работы (открытие дополнительной ясельной группы).

Детский сад № 322 (Березовская, 74). Будет закрыт с 18.06 по 29.06. Ремонт пищеблока.

Детский сад №212 (Гвардейцев, д.13). Будет закрыт с 02.07 по 13.07. Ремонт ХВС и ГВС, открытие дополнительной ясельной группы.

Детский сад № 32 (Чаадаева, д.23 а). Будет закрыт с 16.07 по 10.08. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной».

Детский сад №470 (Красных Зорь 23а). Будет закрыт с 16.07. по 10.08. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной»; ремонт пищеблока.

Детский сад №40 (Куйбышева, 19). Будет закрыт с 16.07 по 10.08. Проведение ремонтных работ на пищеблоке.

Детский сад № 75 (Гвардейцев, 7а). Будет закрыт с 18.07. по 10.08. Выезд в МБУ ДО ДООЦ

«Лесной».

Детский сад №346 (Березовская, 63). Будет закрыт 18.07. по 10.08. Выезд в МБУ ДО ДООЦ

«Лесной».

Детский сад №76 (Генерала Клюева, 12). Будет закрыт с 20.06 по 22.07. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной»

Детский сад №199 (Мечникова, 77А). Будет закрыт с 25.06 по 20.07. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной», ремонт пищеблока, спортивного зала.

Детский сад № 302 (Черняховского д.14а). Будет закрыт с 16.07 по 10.08. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной», ремонт канализации.

Детский сад №411 (Сормовское шоссе, 18а). Будет закрыт с 02.07 по 27.07. Выезд в МБУ ДО ДООЦ «Лесной», ремонт кровли, замена элеваторного узла.

Детский сад №385 (Мечникова, 38). Будет закрыт с 02.07. по 22.07. Выезд во вторую смену в МБУ ДО ДООЦ «Лесной»; ремонт кровли

Детский сад №114 (Народная, 38б). Будет закрыт с 18.06. по 31.07. Ремонт пищеблока, частичный ремонт кровли.

Нижегородский район

Детский сад №7 (Ковалихинская, 49а). Будет закрыт с 02.07. по 13.07. Ремонтные работы по Предписанию Роспотребнадзора

Детский сад №9 (ул. Минина, 3в). Будет закрыт с 15.06. по 25.07. Ремонт музыкального зала.

Детский сад №19 (Малая Ямская, 9а). Будет закрыт с 01.06 по 31.07. Ремонт 1-й и 4-й групп.

Детский сад №20 (Володарского, 63). Будет закрыт с 18.06. по 31.07. Ремонтные работы.

Детский сад №31 (Маслякова, 8). Будет закрыт с 18.06 no 06.07. Низкая потребность родителей.

Детский сад №33 (Казанское ш., 3б). Будет закрыт с 23.07. по 06.08. Косметический ремонт кухни, медицинского блока, группы № 12.

Детский сад №38 (пер. Крутой, д. 11). Будет закрыт с 18.06 по 31.07. Ремонт групп

Детский сад №42 (Донецкая, 4а). Будет закрыт с 16.07 по 10.08. Ремонт в группе и прачечной.

Детский сад №58 (Нижне-Печерская, 16). Будет закрыт с 01.07 по 31.07. Ремонт 5-й группы, укрепление фундамента.

Детский сад №67 (Композитора Касьянова, дом 6-а). Будет закрыт с 16.07 по 10.08. Ремонт пищеблока, ремонт групп.

Детский сад №120 (Семашко, д. 17А). Будет закрыт с 01.07 по 31.07. Ремонт групп.

Детский сад №136 (Грузинская,12в). Будет закрыт с 01.07 по 31.07. Установка эвакуационных выходов, ремонт групповых помещений.

Детский сад №161 (Костина, 8а). Будет закрыт с 01.07 по 31.07. Ремонт раздевальных комнат.

Детский сад № 226, 1 здание (Звездинка, 7а). Будет закрыт с 04.06 по 12.07, второе здание закроют с 04.06 по 12.07. Низкая потребность родителей.

Детский сад №230 (Гоголя, 16а). Будет закрыт с 01.06 по 30.06. Ремонтные работы по Предписанию Роспотребнадзора.

Детский сад №248 (Ильинская, 118а). Будет закрыт с 01.06. по 01.08. Ремонтные работы.

Детский сад №265 (ул. Горького, 100г). Будет закрыт с 01.06 по 01.08. Ремонт кровли.

Детский сад №289 (Короткий переулок, 9а). Будет закрыт с 16.07 по 10.08. Ремонтные работы по Предписанию Роспотребнадзора.

Детский сад №445 (Фруктовая, 11). Будет закрыт с 25.06 по 22.07. Ремонт помещений пищеблока, ремонт в трех группах.

Детский сад №447 (Бринского, 2). Будет закрыт с 02.07. по 13.07, а затем с 27.08 по 31.08. Ремонт музыкального зала и раздевалок 2-х групп, ремонт групповых комнат и настил линолеума в группе.

Приокский район

Детский сад №413 (40 лет Октября, 21а). Будет закрыт с 02.07 по 22.07. Ремонт пищеблока

№ 343 (Невская, 27). Будет закрыт02.07 по 22.07. Ремонт пищеблока

Детский сад №465 (Анкудиновское шоссе, д.11а). Будет закрыт с 02.07 по 22.07. Ремонт пищеблока

Советский район

Детский сад №415 (Генерала Штеменко, 8). Будет закрыт с 18.06 по 22.06. Ремонт ввода ХВС от гидранта к зданию, (будет производиться забор и сдача воды на анализ).

Сормовский район

Детский сад №11 «Семицветик», здание №2 ( Василия Иванова , д 21А). Будет закрыт с 01.07по 31.08. Ремонт электропроводки.

Детский сад №77 «Василек» (Ногина, 7а). Будет закрыт 16.07 по 12.08. Косметический ремонт на пищеблоке; косметический ремонт коридора ведущего к пищеблоку, работа по переносу труб отопления (на лестничных пролетах) по предписанию пожарного надзора.

Детский сад №95 (Бусыгина, 22а). Будет закрыт с 01.06. по 30.06. Ремонт системы холодного водоснабжения.

Детский сад №96, корпус 2 (Шимборского, 3а). Будет закрыт с 01.06 по 31.08. Ремонт кровли, ремонт канализации, холодного водоснабжения.

Детский сад №98 «Ладушки» (Дегтярева, дом 26 а). Будет закрыт с 25.06 по 22.07. Профилактический ремонт оборудования на кухне.

Детский сад №101, здание № 1 (Рыбакова, 13). Будет закрыт с 01.06. по 31.08. Ремонтные работы.

Детский сад №102 «Светлячок», здание №1 (Обнорского,8А). Будет закрыт с 01.06. по 31.08. Проведение ремонтных работ для открытия

Детский сад №190, здание № 1 (Римского-Корсакова, 11). Будет закрыт с 13.06. по 03.08. Монтаж и установка оборудования, ремонтные работы отопительной системы всего здания. Второе здание детского сада закроют с 01.06. по 31.08. Здесь сделают замену окон и стены в холодном цеху пищеблока.

Детский сад №229 (Зайцева, д. 14). Будет закрыт с 25.06 по 23.07. Ремонт пищеблока.

Детский сад №323 (ул. Римского-Корсакова, д. 38А). Будет закрыт с 13.06. по 06.07. Ремонт прачнчной.

Детский сад №360 (Энгельса, 5а). Будет закрыт с 02.07 по 15.07. Ремонт горячего и холодного водоснабжения.

Детский сад №363 (Силикатная, 1). Будет закрыт с 18.06 по 15.07. Проведение ремонтных работ на пищеблоке; косметический ремонт в музыкальном зале и групповых помещениях; ремонтные работы по облицовке пола плиткой.

Детский сад №365 (Баренца, 4а). Будет закрыт с 02.07 по 31.07. Ремонт вновь открывающихся групп и замена электрооборудования на пищеблоке.

Детский сад № 382, здание №1 (Баренца, 7б). Будет закрыто с 13.06. по 30.06. Ремонт пищеблока. Второе здание закроют с 01.06 по 17.06 и 13.08 по 31.08 для текущего ремонта.

Детский сад №393, здание 1 (Исполкома, 2). Будет закрыто с 18.06 по 12.08. Здание 2 (Ефремова, 9а) закроют с с01.06. по 17.06. и с 13.08. по 31.08. Проведение текущих ремонтных работ.

Детский сад №464 (пр. Союзный, 4). Будет закрыт с 02.07 по 31.07. Ремонтные работы.

Ранее мы сообщали, где в Нижнем Новгороде построят три новых детских сада.