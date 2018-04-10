12-летняя Настя Российская найдена мертвой под Саратовом 

Тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в одном из гаражных товариществ Красноармейска Саратовской области.
Напомним, ранее здесь пропала 12-летняя Анастасия Российская, которая ушла к бабушке на Пасху вечером 8 апреля и не вернулась. Ребенка объявили в розыск.
После двух дней поисков 10 апреля днем полицейские и областной службы спасения нашли девочку мертвой. Предположительно, Настя была убита.
В настоящий момент обстоятельства гибели ребенка выясняет Следственный комитет. Расследование продолжается.