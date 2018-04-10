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В Монголии будет построен Центр развития детей с ограниченными возможностями за счет безвозмездной помощи правительства Китая
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В Монголии будет построен Центр развития детей с ограниченными возможностями за счет безвозмездной помощи правительства Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 10 апреля /Синьхуа/ — Во вторник президент Монголии Халтмаагийн Баттулга ознакомился с ходом строительства Центра развития детей с ограниченными возможностями в районе Баянгол в Улан-Баторе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Центр предполагается ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года. Он строится за счет безвозмездной помощи правительства КНР на общую сумму 35 млн долларов США.
Площадь центра составляет более 14 тыс. кв. м, он вмещает 250 коек. Создание данного центра позволит монгольским детям с ограниченными возможностями получить комплексное лечение, оздоровление и отдых.
Министерство труда и социальной защиты Монголии сообщило, что в настоящее время в стране насчитывается около 14 тыс. детей с ограниченными возможностями, из них 8 тыс. — с врожденными аномалиями развития. —0—
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