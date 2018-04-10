Омбудсмен предложила учесть мнение детей при благоустройстве городов Подмосковья

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова предложила провести в 2018 году опрос детей по благоустройству городского пространства в Московской области и допустила возможность создания специального интернет-портала для голосования несовершеннолетних. Об этом она сказала во вторник в эфире «Радио 1».

"Мы хотим, чтобы наши дети принимали участие в жизни города. Мы затеяли в этом году спросить у детей: что бы вы хотели, чтобы появилось в вашем городе? Может кто-то хочет еще один каток, бассейн, скейт площадку. Мы подумаем сейчас, на какой площадке сделать голосование, может быть, мы сделаем для них отдельный портал", — сказала она.

Мишонова добавила, что на существующем сейчас региональном портале учета мнения граждан, где власти регулярно проводят голосования по поводу ремонта дорог, подъездов или благоустройства дворов, — «Доброделе» может быть не удобно и технически сложно опрашивать детей.