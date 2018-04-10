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Омбудсмен предложила учесть мнение детей при благоустройстве городов Подмосковья
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Омбудсмен предложила учесть мнение детей при благоустройстве городов Подмосковья 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова предложила провести в 2018 году опрос детей по благоустройству городского пространства в Московской области и допустила возможность создания специального интернет-портала для голосования несовершеннолетних. Об этом она сказала во вторник в эфире «Радио 1».
"Мы хотим, чтобы наши дети принимали участие в жизни города. Мы затеяли в этом году спросить у детей: что бы вы хотели, чтобы появилось в вашем городе? Может кто-то хочет еще один каток, бассейн, скейт площадку. Мы подумаем сейчас, на какой площадке сделать голосование, может быть, мы сделаем для них отдельный портал", — сказала она.
Мишонова добавила, что на существующем сейчас региональном портале учета мнения граждан, где власти регулярно проводят голосования по поводу ремонта дорог, подъездов или благоустройства дворов, — «Доброделе» может быть не удобно и технически сложно опрашивать детей.
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