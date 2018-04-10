В Подмосковье за месяц из дома убежали более 30 подростков

В марте в Подмосковье более 30 подростков убежали из дома, основными причинами побега являются конфликты с родителями и желание погулять с друзьями, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

«У нас за прошлый месяц 31 подросток ушел из дома. Основная причина — конфликт с родителями, желание погулять с друзьями. Эти две вещи неразрывны. Значит где-то нет контакта в семье. Половина вернулись сами. Половину нашли полиция, служба спасения, родители стали нервничать, переживать. Для нас это очень важно — сохранить детско-родительские отношения, что бы ни происходило с ребенком», — сказала Мишонова.

Она отметила, что в марте в Подмосковье 22 подростка сбежали из родной семьи, трое — из приемной, еще двое — из опекунской и четыре совершили побег из учреждений.