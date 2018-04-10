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Закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха принят в Думе
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Закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха принят в Думе 

Авторадио 1 час назад
Законопроект о дополнительных мерах по обеспечению безопасности детского отдыха приняла Госдума. По новым правилам, региональные власти должны будут, в частности, размещать на своих ресурсах список проверенных компаний. Их также обяжут утверждать перечень рекомендованных туристических маршрутов, пишет ТАСС. Родители смогут подавать жалобы о нарушениях условий детского отдыха в электронном виде, — заявила соавтор закона, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая:
«Важно, чтобы и семья, и дети обладали информацией, которая позволит им избежать трагедии. Форма обращения в электронном виде оперативно, по любым нарушениям — это вообще ситуация новой формы общественного контроля. Наша с вами задача взять на контроль то, как регионы реализуют этот закон, для того, чтобы регионы не уклонялись от открытого взаимодействия с родителями. Нам важно, чтобы это лето было летом качества отдыха детей и безопасности. Те трагедии, которые происходят из-за глупости человеческой, из-за невыполнения элементарных правил, слишком дорого обходятся, а тем более, когда речь идет о детях».
Министерству образования будет поручено разработать типовой договор между организаторами отдыха и родителями.
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