Закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха принят в Думе

Законопроект о дополнительных мерах по обеспечению безопасности детского отдыха приняла Госдума . По новым правилам, региональные власти должны будут, в частности, размещать на своих ресурсах список проверенных компаний. Их также обяжут утверждать перечень рекомендованных туристических маршрутов, пишет ТАСС . Родители смогут подавать жалобы о нарушениях условий детского отдыха в электронном виде, — заявила соавтор закона, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

«Важно, чтобы и семья, и дети обладали информацией, которая позволит им избежать трагедии. Форма обращения в электронном виде оперативно, по любым нарушениям — это вообще ситуация новой формы общественного контроля. Наша с вами задача взять на контроль то, как регионы реализуют этот закон, для того, чтобы регионы не уклонялись от открытого взаимодействия с родителями. Нам важно, чтобы это лето было летом качества отдыха детей и безопасности. Те трагедии, которые происходят из-за глупости человеческой, из-за невыполнения элементарных правил, слишком дорого обходятся, а тем более, когда речь идет о детях».