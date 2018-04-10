Ещё
В библиотеке на Ленинградке вспомнили творчество детских писателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Ленинградке вспомнили творчество детских писателей 

Управа района Молжаниновский города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В библиотеке № 22 на Ленинградском шоссе прошла познавательная программа для детей, посвященная творчеству известных писателей.
— По многочисленным просьбам для наших юных читателей мы снова провели интерактивную игровую программу, посвященную творчеству трех самых любимых детских писателей: Агнии Барто, Самуилу Маршаку и Корнею Чуковскому, — рассказали в администрации учреждения культуры.
С помощью специального «волшебного круга» участники программы перемещались из одной книги в другую. На каждой «станции» детей ждали игры, загадки и импровизации. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Жители Молжаниновского ознакомятся с экспозицией музея истории ВМФ на берегу Химкинского водохранилища Школьники из Молжаниновского посетили малый театр На Ленинградском шоссе покажут «Бесприданницу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение