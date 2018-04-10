В библиотеке на Ленинградке вспомнили творчество детских писателей

В библиотеке № 22 на Ленинградском шоссе прошла познавательная программа для детей, посвященная творчеству известных писателей.

— По многочисленным просьбам для наших юных читателей мы снова провели интерактивную игровую программу, посвященную творчеству трех самых любимых детских писателей: Агнии Барто, Самуилу Маршаку Корнею Чуковскому , — рассказали в администрации учреждения культуры.

С помощью специального «волшебного круга» участники программы перемещались из одной книги в другую. На каждой «станции» детей ждали игры, загадки и импровизации. (то)