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Неделя детской книги прошла в школе в Путевом проезде
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Неделя детской книги прошла в школе в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 3 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В подготовительной группе №29 школы №305 Алтуфьевского района прошла Неделя детской книги «Книга и я — лучшие друзья!». В рамках мероприятия состоялись конкурсы, викторины, игры, а также мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Цель — формирование у детей устойчивого интереса к общению с детской книгой, развитие речи, творческих и познавательных способностей детей», — уточняется в сообщении.
Напомним, школа №305 Алтуфьевского района расположена по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)
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