Неделя детской книги прошла в школе в Путевом проезде

В подготовительной группе №29 школы №305 Алтуфьевского района прошла Неделя детской книги «Книга и я — лучшие друзья!». В рамках мероприятия состоялись конкурсы, викторины, игры, а также мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Цель — формирование у детей устойчивого интереса к общению с детской книгой, развитие речи, творческих и познавательных способностей детей», — уточняется в сообщении.

Напомним, школа №305 Алтуфьевского района расположена по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)