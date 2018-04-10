Лопоухим школьникам врачи помогают избегать травли

Дети всё чаще проходят через косметические операции из-за травли в школе. Пластические хирурги помогают юным пациентам избавляться от лопоухости. Брейдону Фугалу всего 12 лет, однако в следующем месяце этот школьник из штата Юта планирует пройти через косметическую хирургию. Мальчик родился раньше времени с недоразвитыми легкими, и первые несколько недель жизни он был присоединён к различным аппаратам искусственной жизнедеятельности. Из-за слишком частого пребывания на правом боку одно ухо у мальчика оттопырилось. Врачи советовали ему носить специальные эластичную повязку, но она не помогла. Со временем лопоухость усиливалось, и как только мальчик начал учиться в школе, он немедленно подвергся травле со стороны своих ровесников. Комментарии по поводу уха Брейдон получает повсюду: на игровой площадке, в классах, и даже после школы. Дети абсолютно безжалостны, когда они сбиваются в стаи и начинают кого-то травить. Именно поэтому мама мальчика приняла решение провести его через пластическую операцию под названием отопластика. С помощью хирурга ухо ребенка вернётся в нормальное положение, и травля, возможно закончится. Приблизительно 5% населения нашей планеты имеют лопоухость в той или иной степени, и многие ищут возможности избавиться от этого явления еще до 18 лет. Сегодня в клиниках красоты даже дошкольники могут проходить через эту процедуру, И отопластика лишь ненамного уступает ринопластике в рейтинге самых популярных косметических операций для детей и подростков. Чаще всего неудачные носы или уши дети исправляют именно из-за травли. Проведённое в 2017 году исследование показало, что подобного рода насмешки являются самой распространенной причиной обращения школьников в клиники красоты. Именно это отличает детей, обращающихся за пластикой, от взрослых. Если взрослый с помощью тех или иных косметических операций хочет выделиться из окружающих, то дети, напротив, не хотят вообще ничем отличаться от общей массы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)