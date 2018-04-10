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В образовательном проекте «Читаем вместе» приняли участие школьники из Некрасовки
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В образовательном проекте «Читаем вместе» приняли участие школьники из Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ученики третьих классов школы № 2051» района Некрасовка вместе со своими учителями английского языка О. О. Ваниной и Е. В. Одиноковой приняли участие в образовательном проекте «Читаем вместе».
— Учащиеся с удовольствием выступили в детском саду и показали детям спектакли на английском языке «Snow White» и «Cats». Артисты были приняты на ура, — заявил представитель учреждения.
Он добавил, что выступление доставило огромное удовольствие как артистам, так и зрителям. Дети посмотрели спектакли, а после — сфотографировались с персонажами. (вт)
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