В Пскове открылись четыре новых группы кратковременного пребывания детей с тяжелыми нарушениями развития

Открытие четырёх новых групп кратковременно пребывания детей с тяжёлыми нарушениями развития состоялось в Пскове 10 апреля, об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Группы были созданы на базе отделения ранней помощи «Лим-по-по» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. В церемонии приняли участие воспитанники отделения, их родители, специалисты Центра и давние партнеры учреждения — организация «Инициатива Псков». В дошкольные группы будут на полдня приходить двадцать детей с особенностями развития разного возраста, включая детей до трёх лет. С ними в две смены будут заниматься воспитатели, логопеды, дефектологи, инструктора по лечебной педагогике, психологи, медицинские сотрудники. Все они прошли специальную профессиональную подготовку. Всего в отделении ранней помощи наблюдаются и проходят лечение около 150 детей от рождения до трёх лет, имеющие отставание в развитии и нарушения различного происхождения. «Мы очень рады, что центр развивается: если в 2013 году у нас была одна группа, в которой занимались пять детей, то сегодня уже 80 ребят проходят дошкольное обучение», — сказал руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царёв. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».