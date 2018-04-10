Сезон открыт: как в Архангельске получить компенсацию за детский отдых

В Архангельске 16 апреля начнется прием заявлений от родителей на получение сертификатов на детский отдых в загородных лагерях на первую смену. Планируется, что этим летом возможностью отдохнуть в лагерях в столице Поморья и за городом воспользуются более 8,7 тысячи юных северян. — Общая сумма финансирования мероприятий, направленных на отдых детей, за счет средств областного и городского бюджетов в 2018 году составит более 32 миллионов рублей, что на 12,6% больше, чем в 2017 году, — сообщили 29.ru в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска. На вторую смену прием заявлений начнется 3 мая, на третью смену — 15 мая, на четвертую смену — 1 июня, на пятую смену — 15 июня. Сертификаты действительны в организациях отдыха детей, включенных в перечень организаций отдыха, организующих отдых детей с полной или частичной оплатой за счет средств областного бюджета. Перечень будет опубликован до 15 апреля 2018 года на сайте Министерства труда занятости и социального развития Архангельской области, а также на сайте администрации Архангельска.

Категории детей

Размер оплаты стоимости путевки по сертификату (1 день пребывания)

Загородные стационарные лагеря на территории Архангельской области (в том числе ДОЛ «Звездочка-Юг», ДОЛ «Ласковый берег» в Краснодарском крае)

Трудная жизненная ситуация

847 рублей

Льготные и нельготные

678 рублей

Специализированные (профильные) лагеря на территории Архангельской области

Трудная жизненная ситуация

678 рублей

Льготные и нельготные

565 рублей

Загородные стационарные лагеря за пределами Архангельской области

Трудная жизненная ситуация

603 рублей

Льготные

503 рублей

Нельготные

402 рублей

Родители или законные представители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеют право на получение сертификата на проезд и сопровождение в загородные стационарные лагеря:

Лагеря на территории Архангельской области

Лагеря за пределами Архангельской области

Размеры стоимости проезда

До 100% стоимости проезда, но не более 800 рублей

До 100% стоимости проезда, но не более 2000 рублей

Размеры стоимости сопровождения

До 100% стоимости сопровождения, но не более 416 рублей

До 100% стоимости сопровождения, но не более 1040 рублей

Чтобы получить сертификат на отдых ребенка в лагере родителям (законным представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск»:

по месту нахождения муниципального образовательного учреждения МО «Город Архангельск» — для детей, обучающихся в муниципальных школах; по месту жительства — для детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных образований.

Алгоритм получения сертификата на оплату путевки:

определиться с лагерем из перечня лагерей; заключить договор с лагерем (организатором отдыха); обратиться с заявлением и пакетом документов* в территориальный отдел управления;

* Пакет документов будет включать:

копию паспорта родителя; копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет; документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ о зачислении на обучение в образовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет; документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев на территории Архангельской области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (включительно); копию договора о приобретении путевки в организации отдыха; копию СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя).

В случае, если семья претендует на получение сертификата на большую сумму, родителями (законными представителями) нужно предоставить дополнительные документы, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более 2-х прожиточных минимумов на 1 члена семьи) и другие. Дополнительно родители детей, отдохнувших в период летних школьных каникул в загородных стационарных лагерях, расположенных за пределами Архангельской области, имеют право на получение единовременной частичной компенсации стоимости путевки в данные лагеря за счет городского бюджета. В 2018 году размер компенсации составляет 100 рублей за один день пребывания ребенка в лагере. Дополнительную информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск» по тел. : (8182) 607 528, 607-172.