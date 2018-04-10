Горячий вопрос: насколько полезна еда в нижегородских школьных столовых

В то время, как чиновники рапортуют, что количество школьников, получающих горячее питание в учебных заведениях неуклонно растет, сами дети порой отказываются от еды в столовых, предпочитая буфетную продукцию. Но способна ли она заменить полноценный обед? Насколько качественные продукты поставляются в школы и почему не все ученики хотят ими питаться? Вместе с участникам круглого стола, который состоялся 10 апреля, мы попытались найти ответы на волнующие школьников и их родителей вопросы.

«Мои дети с удовольствием питаются в школе, особенно им нравится выпечка и котлеты, — делится многодетная мама Елена Калашникова . — Я сама много пеку, но они говорят, что в столовой булочки и пицца не менее вкусные. Конечно, это не домашняя еда, но дети любят все. Также радует, что ребятам каждый день дают фрукты и йогурты.»

С ней не согласен директор Приволжского федерального центра оздоровительного питания, а по совместительству отец второклассника Владимир Игнатьев . По его словам, сын часто жалуется, что еда в школьной столовой однообразная и невкусная.

«Есть претензии по качеству и ассортименту блюд. Детям в основном дают макароны с сосисками, супы из консервов. В последнее время стали появляться экзотические блюда типа курицы с ананасами, хотя непонятно, для чего. Возникает вопрос, насколько полезно такое питание. Конечно, если те же макароны сделаны из твердых сортов пшеницы, то их можно давать детям. Но как все обстоит на самом деле, мы не знаем. До недавнего времени мы даже не могли ознакомиться с меню, только в этом году оно появилось на сайте. Также нам не нравится, что заранее собирают предоплату», — отметил Игнатьев.

Как рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алла Агапова, существуют определенные требования, предъявляемые к питанию школьников. Они регламентированы санитарными правилами, которые действуют не первый год, и все участники процесса обязаны их знать.

«Очень многое зависит от культуры детей и навыков питания, привитых им в семье. В этом непростом процессе должны участвовать как образовательные организации, так и родители. И им, и детям необходимо рассказывать, почему так важно правильно питаться. Имеется определенный рацион с набором продуктов, которые ежедневно должны употреблять школьники. При этом учитывается и сезонность, и время пребывания детей в учебном заведении», — пояснила Агапова.

По ее словам, санитарными правилам также четко регламентированы размеры порций, которые должны получать дети разного возраста. Для школьников с 7 до 11 лет утверждены одни объемы, для среднего и старшего звена — другие. Она также подчеркнула, что в меню обязательно должны быть рыба, овощи и кисломолочные продукты, хотя детям, особенно старшеклассникам, они не всегда нравятся.

«Порой сами дети, которые приходят в столовую, не готовы к полезному и сбалансированному питанию, если в семье они привыкли к другим продуктам. В школах все готовится в щадящем режиме, исключено все острое, слишком соленое, концентрированное, ароматизированное, газированное. Но, к сожалению, дети и их родители привыкли к другому. В этом есть определенная проблема», — подчеркнула Алла Агапова.

Она также отметила, что за недостаточный процент охвата детей горячим питанием школу могут оштрафовать. По словам родителей, в ряде учебных заведений их заставляют оплачивать еду, от которой дети отказываются.

«Руководство школы должно обеспечивать детей горячим питанием, оно несет за это ответственность. Но нельзя действовать угрозами, необходима планомерная работа с родителями», — сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков. Депутат городской думы Евгений Лазарев обратил внимание на то, что сегодня в школах есть буфеты. Однако, как заверила Алла Агапова, продукция, которая там продается, не заменит полноценного горячего питания в столовых.

«Буфетная продукция является лишь дополнением к основному горячему питанию, которое должен получать ребенок. К ней также есть определенные требования. Например, шоколад должен быть определенного веса и не с любыми дополнениями, а кондитерские изделия — без крема», — пояснила Агапова.

Генеральный директор комбината питания ТД «Народный» Галина Калачева в свою очередь отметила, что в ряде школ буфет является продолжением линии раздачи в пищеблоке.

«Не секрет, что в школьных столовых ограничено количество мест. Таким образом мы решаем данную проблему. Но мы заинтересованы в том, чтобы все получали горячее питание, в том числе старшеклассники. Наценка на них не превышает 50%, а на буфетную продукцию — 30%», — отметила Калачева.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл Владимир Слободянюк в свою очередь сообщил, что особое внимание следует уделять выбору поставщиков продуктов.

«В прошлом году мы провели проверки в ряде социальных учреждений — детских домах, садиках и больницах. Доля фальсификата составила 33%, а в этом году — уже 66%. Чаще всего нарушения касались сливочного масла. Мы предлагаем тщательно исследовать поступающую продукцию и отказываться от услуг недобросовестных поставщиков», — сказал Слободянюк.

Как пояснил Евгений Лазарев, 12 из 167 школ Нижнего Новгорода закупают продукты на основе конкурсных процедур, там есть свои повара. 44 школы обслуживает ТД «Народный», одну — «Саюс» и 110 — ЕЦМЗ, которые приобретают все самостоятельно.

«Каким образом организуется контроль качества в частных организациях, мы не знаем. В ЕЦМЗ, которое является муниципальным предприятием, закупки публичные, и мы можем посмотреть, что и где они приобретают. Иногда складывается такое ощущение, что среди поставщиков продуктов есть только те компании, которые интересны определенным игрокам на рынке. И не факт, что цена здесь самая низкая», — отметил Лазарев.

Повышение цен на школьное питание — еще одна проблема, которая волнует нижегородцев. Как отметил депутат городской думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев , это связано с тем, что дорожают коммунальные услуги, продукты и топливо, что в свою очередь сказывается и на стоимости обедов в столовых.

«В апреле мы планируем выйти на заседании комиссии по экономике с предложением по распределению этой нагрузки на организаторов питания, в частности, по вывозу отходов, ремонту используемого оборудования. Решения будут приняты в ближайшее время. В последнее время мы действительно достаточно много внимания уделяем школьному питанию, ведь от этого зависит здоровье и будущее нашей нации. Здесь нужен разносторонний подход и четкая позиция родителей. Они должны понимать, что здоровая пища — это горячая пища», — сказал Сатаев.

Напомним, нижегородским школьникам представили новое меню.