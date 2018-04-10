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Директора нижегородских школ обязаны обеспечить детей горячим питанием, несмотря на протесты родителей
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Директора нижегородских школ обязаны обеспечить детей горячим питанием, несмотря на протесты родителей 

Newsroom24 57 минут назад
Фото: Newsroom24
Основные причины отсутствия полного охвата детей горячим питанием в образовательных учреждениях обсудили участники круглого стола «Как сделать питание детей в школе вкусным, разнообразным и безопасным?» 10 апреля.
По мнению присутствовавших на мероприятии экспертов, отказ детей от завтраков и обедов в школе связан с тем, что домашняя еда в семьях нижегородцев сегодня далека от здорового диетического питания.
“Овощи и рыба должны постоянно присутствовать в рационе школьника, но зачастую ими сложнее всего накормить детей. Меню школьников не может содержать острые и сильно соленые блюда. Также запрещены сильно ароматизированные, газированные продукты. Среди способов приготовления блюд приоритетными являются варение, тушение и запеканием. Однако, в семье дети не всегда питаются здоровой пищей, поэтому вкусам школьника не просто угодить”, — отмечает Алла Агапова, начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора.
Как отметили присутствующие на круглом столе родители, когда школьник оставляет еду в тарелке, администрация школы все равно требует от родителей оплачивать питание, ссылаясь на требования Роспотребнадзора.
“Ответственность за полноту охвата горячим питанием несет школа. Руководитель образовательной организации обязан обеспечить школьников горячим питанием. Отсутствие диалога с родителями о необходимости горячего питания в школе для ребенка приводит к тому, что родителей угрозами заставляют оплачивать питание”, — пояснила Алла Агапова.
По мнению Елены Платоновой, директора школы №62, заставлять родителей оплачивать горячее питание в школе нельзя. Необходимо прийти к компромиссному решению, показав родителям школьника все преимущества горячего питания.
Напомним, 13 марта мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил внести коррективы в школьное меню на основании пожеланий и предпочтений нижегородских школьников и их родителей.
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