Около 480 тыс. детей в составе групп планируют перевезти РЖД на курорты юга России этим летом

Около 480 тыс. детей в составе организованных групп планирует перевезти ОАО «РЖД» на курорты юга России летом 2018 г., сообщили в пресс-службе компании.

«В летний период 2018 г. холдинг «РЖД» планирует перевезти около 480 тыс. детей в составе организованных групп. В настоящее время уже приняты заявки на перевозку 434 тыс. детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения безопасных и комфортных детских перевозок будет сформировано 29 специальных составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения (кулерами) и системами кондиционирования воздуха.

«Согласно принятым заявкам, будет назначено порядка 185 рейсов поездов по следующим маршрутам: из Москвы на Анапу и Адлер; из регионов Поволжья в сообщении: Казань-Анапа; из регионов Крайнего Севера, Сибири, Урала: из Мурманска в Самару, из Лабытнанги в Анапу, из Самары, Красноярска в Адлер, из Архангельска в Анапу и Адлер, из Воркуты в Ростов, Анапу и Адлер, из Нового Уренгоя в Адлер и Анапу, из Новокузнецка в Анапу. При необходимости количество специальных составов и рейсов поездов будет увеличено», — пояснили в пресс-службе.

В РЖД отметили, что совместно с территориальными отделами Роспотребнадзора установлен контроль подготовки и приемки пассажирских вагонов в рейс. Разработаны графики проверок при отправлении, по прибытии и в пути следования «детских» пассажирских поездов. В пути следования с детскими группами будут работать лучшие проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД России и охранных предприятий. Для организации питания детских групп в пути следования традиционно разрабатывается несколько вариантов детского меню, согласованных с Роспотребнадзором.

«В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены специальные места для размещения детей. При необходимости будут предоставлены отдельные залы. Персонал вокзала обеспечит комфорт во время ожидания поезда и исключит любую возможность прохода посторонних лиц к детям. Также на железнодорожных вокзалах круглосуточно осуществляется работа медицинских пунктов — структурных подразделений негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов. Организованы специальные посадочные бригады для обеспечения своевременной посадки и высадки детей», — рассказали в компании.

В пресс-службе напомнили, что ОАО «РЖД» уже третий год подряд предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50%-ной скидкой в течение всего календарного года.