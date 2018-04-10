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Адыгею посетил заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Антон Калинин
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Адыгею посетил заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Антон Калинин 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Меры по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования в регионе к 2021 году обсудили в ходе рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Антон Калинин.
По данным Минобрнауки РА, охват детей дошкольным образованием в республике за последние 5 лет увеличился с 15,3 тыс. детей до 22,8 тыс. Сегодня детские сады посещают свыше 77% от общего числа дошколят в Адыгее.
На 1 апреля 2018 года в очереди на получение места в детсадах состоят 636 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 7104 ребёнка в возрасте до 3 лет. При этом в период комплектования садов, который проходит с мая по июль, все дети в возрасте от 3 до 7 лет получают путевки в детский сад.
«Образованию и воспитанию детей руководство республики уделяет приоритетное внимание. Мы успешно и в срок выполнили поставленную Президентом России задачу по ликвидации очерёдности в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас приступили к работе по созданию ясельных групп. Адыгея не только рассчитывает на федеральную помощь, но и использует внутренние ресурсы для исполнения поручения Владимира Путина», — отметил Мурат Кумпилов.
В 2018-2019 годах в республике запланировано строительство двух детсадов на 240 мест каждый в п. Яблоновский Тахтамукайского района и ст. Ханская города Майкопа.
Кроме того, по инициативе главы Адыгеи из резервного фонда Президента РФ в 2017 году выделены средства на капремонт здания детского сада № 10 в Майкопе «Звоночек» и на реконструкцию здания детского сада № 33 «Золотая рыбка» в Майкопском районе.
В 2019 году запланировано начало строительства трех пристроек к зданиям дошкольных образовательных организаций на 120 мест каждая — две пристройки в Тахтамукайском районе и одна в г. Майкопе.
Заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Антон Калинин дал положительную оценку проводимой в регионе работе по ликвидации очерёдности в детские сады, отметив эффективное расходование направлявшихся на эти цели федеральных средств.
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