Около 500 волгоградских семей получили федеральные выплаты за первенца

468 семей из Волгоградской области получили федеральные выплаты по рождению первенца в размере 9 664 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, родители будут получать выплаты каждый месяц до того момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Право на ее получение имеют те волгоградцы, у которых первенец родился после 1 января 2018 года, имеет российское гражданство, а средний доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал 2017 года.

Для получения выплаты родители могут обращаться в МФЦ или центр соцзащиты населения по месту своего жительства.

Напомним, в настоящее время семьям с детьми в регионе предоставляется 19 видов соцподдержки. В их числе — единовременное пособие в размере 25 000 рублей молодым мамам, родившим первого ребёнка в возрасте до 23 лет включительно. За первый квартал 2018 года его получили 784 женщины.