Детсад-санаторий хотят открыть в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. / ТАСС /. Оздоровительный детский сад с санаторием для детей дошкольного возраста планируют создать в Ростовской области. Данный проект прошел акселерационную программу и претендует на финансирование за счет средств Фонда поддержки социальных проектов, созданного Агентством стратегических инициатив (АСИ), рассказала ТАСС руководитель сети детских садов «Разумейка» Татьяна Штайдо.

"Мы планируем после акселерации создать оздоровительно-реабилитационный образовательный комплекс «Разумейка», это будет не просто детский сад, это будет оздоровительный санаторного типа детский сад, санаторий для деток по путевкам по направлению ФСС и ОМС — обучение плаванию, коррекция всех нарушений, ЛФК занятия, соляные комнаты и т.д. Мы нашли здание за этот год — 600 кв. м, 1600 кв.м. земли рядом — прилегающая территория — и мы собираемся его приобрести", — пояснила Штайдо, добавив, что на реализацию проекта необходимо более 10 млн рублей, часть из которых они рассчитывают получить через Фонд поддержки социальных проектов.

По словам руководителя сети детских садов, санаторный комплекс будет размещаться в Аксайском районе Ростовской области, недалеко от Ростова-на-Дону, поэтому родителям будет удобно навещать детей. «Детки маленькие, дошкольники, им негде проходить санаторное лечение, у нас есть только побережье (Черного моря), Кавминводы и далекие города, родители не могут отправить дошкольника далеко от себя. А тут родители смогут ежедневно посещать ребенка в санатории, это будет удобно для родителей. По направлению ФСС можно будет получать путевки для детей с инвалидностью, из многодетных семей», — добавила она.

Как рассказала ТАСС директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина, к реализации проекта планируется привлечь и частных инвесторов. «Объем средств достаточно большой, думаю, будет реально поддержать их не только из средств фонда, но и с привлечением других, частных, либо в субъекте найдем партнеров. Это финансово устойчивый проект с грамотной командой. Здесь очень много проектов в области образования детей, домашние детские сады, а то, что изначально у этого проекта задача — совместить образовательную часть и здоровье, я считаю, что это ключевая задача любого родителя», — пояснила ТАСС Шохина.

Во вторник в Москве подвели предварительные итоги первой акселерационной программы предпринимательских инициатив Фонда поддержки социальных проектов, которая реализуется совместно с АСИ и Фондом развития интернет-инициатив . Проект детского сада также участвовал в этой программе. Проекты, которые по итогам акселерации смогут получить беззалоговые займы сроком на 1 год в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей, будут определены в течение месяца.

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