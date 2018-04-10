«Арсенал» пригласил тяжелобольных детей на тренировку

В понедельник тренировку тульского «Арсенала» посетили дети с тяжелыми заболеваниями, сообщает сайт туляков. Для них была организована экскурсия по клубной базе. Дети побывали в раздевалках, тренажерном зале и зале для теоретических занятий, а в конце экскурсии их ждало чаепитие в столовой.

После тренировки футболисты подарили детям подарки с клубной символикой и сфотографировались с ними на память.

👍☀️Добрые дела! 9 апреля тренировку тульских оружейников посетили дети, которым особенно нужны внимание и забота. Подробности👉https://t.co/46VNPmSLAT pic.twitter.com/zKPlJPwSuX

— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 10 апреля 2018 г.