В Томской области будут судить санитарку, избившую ребенка-инвалида

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . Санитарка, избившая ребенка-инвалида в интернате в Томской области, предстанет перед судом, сообщается на сайт СК РФ.

Ранее представитель следственного управления СК РФ по региону сообщил РИА Новости, что санитарка детского дома в Томской области, подозреваемая в избиении ребенка-инвалида, уволилась из учреждения.

По данным регионального СУ СК, в феврале санитарка Тунгусовского детского дома-интерната в селе Тунгусово Молчановского района бросила малолетнего воспитанника-инвалида на кровать, в результате чего тот получил серьезные травмы. Устанавливаются все обстоятельства, назначена судмедэкспертиза. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате дело об избиении ребенка в Томской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей санитарки областного государственного казенного стационарного учреждения для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного (статьей) «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд", — говорится на сайт СК РФ.