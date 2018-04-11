Ребенка придавило железными воротами в Нижегородской области

9 апреля в поселке Сатис Нижегородской области травмировался ребенок — его придавило железными воротами стадиона. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщил житель Дивеевского района Сергей Быков

По словам мужчины, инцидент произошел вечером. Дети катались на воротах. Старая петля, удерживающая ворота, оторвалась, после чего ворота упали на мальчика. Чтобы освободить его, понадобился кран, который прислало руководство местной администрации.

Как утверждает источник, скорая помощь по вызову к травмированному ребенку ехала из Дивеева в течение 40 минут. По информации местных жителей, у мальчика сломаны ребра и бедро.

Напомним, двухлетнюю девочку придавило насмерть тумбой в Нижегородской области.