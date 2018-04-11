Ещё
Управление образования Находки контролирует ситуацию с радоном в детсаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Управление образования Находки контролирует ситуацию с радоном в детсаду 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Управление образования Находки взяло под контроль ситуацию с повышенным уровнем радона в двух группах детского сада №36, рассказал РИА Новости представитель управления образования Находкинского городского округа.
По информации РИА «Восток-Медиа», одна из мам пожаловалась, что ее ребенок потерял почти все волосы на голове. По словам заведующей детского сада № 36 Ольги Сендер, из родителей никто с этой проблемой не обращался. Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха, может представлять опасность для жизни.
"Проблема в одном детском саду, две группы. Угрозы здоровью детей нет. Управление образования держит ситуацию под контролем. Вместе с Роспотребнадзором устанавливаем причины. С родителями тоже работаем, проводим разъяснительную работу", — рассказал собеседник агентства.
РИА Новости: последние новости
В Красноярске расследуют смерть ребенка, которого не лечили от ВИЧ В хабаровском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции Следователь по делу о трагедии на Сямозере получил повышение
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире12
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову9
Самые красивые итальянки в истории кино8
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение