Управление образования Находки контролирует ситуацию с радоном в детсаду

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости . Управление образования Находки взяло под контроль ситуацию с повышенным уровнем радона в двух группах детского сада №36, рассказал РИА Новости представитель управления образования Находкинского городского округа.

По информации РИА «Восток-Медиа», одна из мам пожаловалась, что ее ребенок потерял почти все волосы на голове. По словам заведующей детского сада № 36 Ольги Сендер, из родителей никто с этой проблемой не обращался. Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха, может представлять опасность для жизни.