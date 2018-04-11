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Более 5,7 тыс. новых детских садов было открыто в России в 2012-2017 гг.
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Более 5,7 тыс. новых детских садов было открыто в России в 2012-2017 гг. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Управа Академического района
Более 5,7 тыс. новых детских садов было открыто с период с 2012 г. по 2017 г. в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
«У нас действительно были очень большие проблемы с детскими садами. В 2012 г. была одна ситуация. С тех пор мы открыли более 5,7 тыс. новых детских садов и создали более 1,5 млн дополнительных мест», — сказал Д. Медведев.
Таким образом, отметил премьер-министр, очередь в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет практически ликвидирована. «Это была масштабная работа. Для этого потребовалось только бюджетных средств более 130 млрд руб.», — сказал он.
Также он сообщил, что за 2017 г. появилось более 100 тыс. дополнительных мест в детских садах, в том числе для самых маленьких детей.
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