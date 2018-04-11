Нефтеюганске все детские сады закрыты на карантин

С 11 по 17 апреля дошкольные организации буду закрыты на карантин. Это решение приняли на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Нефтеюганска.

За прошедшую неделю в больницу обратилось около 2500 человек. Почти всем из них поставили диагноз ОРВИ. Большая часть больных — это дети до 6 лет, их около 40%, — сообщает официальный сайт органов местного самоуправления Нефтеюганска.

Запланированные мероприятия в помещениях с массовым скоплением людей на время карантина запрещены. В городе действует масочный режим.