В Ноябрьске прокуратура ищет виновных в падении снега на ребенка

Десятилетний мальчик отделался ушибами спины и шеи — к счастью, сугроб обрушился на юного ноябрянина не с крыши, а с козырька подъезда многоквартирного дома.

— Инцидент произошел 5 апреля на улице Рабочей. Ребенок обратился в больницу за помощью, получил ее и был отпущен домой. Виновные в происшествии пока не установлены, проводится проверка. По поступлении документов будут приняты необходимые меры, направлены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщила «Красному Севевру» помощник прокурора города Эллина Черкес. По словам собеседницы, подобное ЧП — первое в городе в нынешнем сезоне.