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В Ноябрьске прокуратура ищет виновных в падении снега на ребенка
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В Ноябрьске прокуратура ищет виновных в падении снега на ребенка 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Десятилетний мальчик отделался ушибами спины и шеи — к счастью, сугроб обрушился на юного ноябрянина не с крыши, а с козырька подъезда многоквартирного дома.
— Инцидент произошел 5 апреля на улице Рабочей. Ребенок обратился в больницу за помощью, получил ее и был отпущен домой. Виновные в происшествии пока не установлены, проводится проверка. По поступлении документов будут приняты необходимые меры, направлены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщила «Красному Севевру» помощник прокурора города Эллина Черкес. По словам собеседницы, подобное ЧП — первое в городе в нынешнем сезоне.
Тем временем, по сведениям городских СМИ, снежные лавины в Ноябрьске неоднократно повреждали автомобили. Так, только в день происшествия в городской отдел МВД обратились пять ноябрян, транспортные средства которых пострадали от схода снега с крыш, сообщает «Ноябрьск 24».
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