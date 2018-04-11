Кибербуллинг: что делать, если ребенка травят в интернете одноклассники

70% российских школьников хотя бы раз наблюдали буллинг со стороны, а 60% признались, что жертвами травли были их знакомые. Об этом сообщают авторы исследования ситуации с насилием и травлей в школах, проведенного проектно-учебной лабораторией образовательной журналистики НИУ ВШЭ и Институтом образования НИУ ВШЭ.

Травля в школе, конечно, существовала всегда, но распространение социальных сетей открыло новую площадку для буллинга. Место физической агрессии теперь заняли оскорбления, угрозы и шантаж в интернете. Кибербуллинг принимает разные формы: от оскорбительных опросов про жертву в общих группах до публикации личных фотографий. «Примерно 50% ребят, участвовавших в исследовании нашей лаборатории, не сказали родителям, что видели буллинг со стороны или терпели издевательства других школьников. Но самое страшное — половина из тех, кто все же поделился с родителями своей проблемой, утверждают, что взрослые им ничем не помогли», — говорит руководитель проектно-учебной лаборатории образовательной журналистики НИУ ВШЭ Александр Милкус.

Кибербуллинг достиг таких масштабов, что самим социальным сетям пришлось признать проблему и начать с ней бороться: в частности, Вконтакте вместе с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании проводят хакатоны по разработке ботов, отслеживающих агрессивные комментарии, и придумывают способы поддержки жертв травли. Тем не менее, безопасность подростков не отдашь на откуп интернет-сервисам — родителям приходится думать о том, как защитить своих детей.

Вот несколько простых шагов, которые позволят помочь ребенку справиться с буллингом в сети:

Учите и учитесь доверять

Любой родитель хочет знать, если ребенка кто-то обижает, но даже в наш век тотального контроля единственный способ оставаться у руля — это взаимное доверие. Объясните детям, что они могут, не опасаясь негативной реакции, рассказывать вам не только о хороших новостях, но и о плохих. Объясните, что у вас нет цели контролировать жизнь ребенка и вы не будете предпринимать никаких шагов за его спиной, зато с высоты своего опыта можете дать дельный совет и указать направление, в котором искать решение конфликта.

Воспитывайте уверенность в себе

Поддерживайте в детях уверенность в себе не только словом, но и действием. Помогите найти занятие, которое им понравится, и развить навыки, которыми можно гордиться. Успешный и уверенный в себе ребенок с меньшей вероятностью станет жертвой агрессии — а если травля все же случится, легче справится с ней.

Научите защищать личную информацию

Расскажите ребенку, что можно публиковать в интернете, а какой информацией там делиться на стоит. Как минимум, домашний адрес и номер телефона точно нужно держать в секрете, ведь даже посты, доступные только друзьям, могут стать достоянием всего интернета. Научите ребенка внимательно относиться к тому, что и где он публикует.

Объясните, как работают настройки безопасности в социальных сетях и мессенджерах: они, например, позволяют запретить отмечать себя в чужих постах и на фотографиях. Убедитесь в том, что ребенок понимает важность защиты своих аккаунтов: нельзя делиться паролями от них даже с лучшими друзьями.

Ограждайте от агрессии

Самый простой способ прекратить кибербуллинг — «забанить» агрессора. Ребенок должен понимать, что на оскорбления в социальных сетях можно и нужно жаловаться. Для этого рядом с каждым постом или комментарием есть кнопки «Пожаловаться» или «Report». Агрессивных собеседников нужно отправлять в «черный список» — тогда они больше не побеспокоят. Главное — понять, что нет ничего стыдного в том, чтобы избавиться от травли, «забанив» обидчика. Это не признак слабости, а совсем наоборот — способ сказать «это несправедливо, и я не хочу это слышать».

Добавьте в друзья своего ребенка

Вместо того, чтобы в приказном порядке требовать у детей ссылки на их аккаунты и пароли доступа, предложите им подружиться в социальных сетях. Так вы сможете поддерживать ребенка (например, лайкая записи его видеоблога) и параллельно следить за его поведением в интернете: с кем он общается, в каких группах состоит. Объясните детям, что вы хотите дружить в соцсетях не для того, чтобы нарушать их право на частную жизнь, а чтобы разделять их интересы и поддерживать в трудную минуту.

Следите за тем, что происходит в школе

Кибербуллинг редко возникает в вакууме: скорее всего, он является частью более масштабной травли. Установите контакт с педагогами и школьным психологом, чтобы оперативно узнавать о всех возможных проблемах. Не стесняйтесь делиться с классным руководителем своими опасениями и акцентировать внимание на возможных проблемах. Только работая вместе, школа и семья могут выработать политику нетерпимости к любому виду травли.

Нельзя отвечать агрессорам

Наиболее действенная стратегия — игнорировать кибербуллинг. Чем меньше внимания обращать на агрессоров, тем меньше будет их мотивация продолжать травлю. Объясните ребенку, что агрессор не лучше и не хуже него, он такой же ребенок, которому, скорее всего, отчего-то очень страшно, а когда он вырастет, будет еще и стыдно.

Не нужно отвечать на оскорбления, нельзя допускать эскалации конфликта — это не решит проблему. Гораздо перспективнее игнорировать травлю и сосредоточиться на своем развитии: найти хобби, которое всех поразит, выиграть школьный чемпионат по программированию или сделать блестящий доклад о травле в античности.

Комментарий психолога:

Константин Бочавер, кандидат психологических наук, заведующий лабораториями «Психология здоровья» Института междисциплинарной медицины и «Психология спорта» Московского института психоанализа:

«Дети и родители в этой области далеки друг от друга: родители чаще всего не интересуются, чем именно занят в интернете ребенок, а дети это знают и не рассчитывают на понимание. Признаки кибербуллинга в соцсетях или играх те же, что и при обычной травле: высокая тревожность, нервозность, депрессия разной степени тяжести; дети из 5–8 классов тяжелее переносят травлю, чем старшеклассники.

Важно понимать, что уязвимы все участники кибербуллинга. Жертва не только испытывает давление и унижение, но также боится выходить в сеть, а это забирает у ребенка один из основных на сегодня каналов общения со сверстниками. Свидетель уязвим, поскольку теряет веру в справедливость мира и в социальную поддержку. Участник травли попадает в зону риска в силу чаще всего полной безнаказанности, и это ведет его на дорогу реальных правонарушений и рискованного поведения.

Также, совершив опрометчивый поступок, например, ударив кого-то и засняв это на видео или отправив кому-то свои интимные фотографии, ребенок столкнется с высокой тревогой из-за опасности шантажа, поэтому последствия кибербуллинга могут продолжаться довольно долго и принимать разные формы. Сразу отмечу, что отобрать гаджет или увеличить контроль над поведением в интернете — не выход, это травмирует ребенка еще больше. Сейчас лишить человека доступа к интернету — это все равно что завязать ему глаза или изолировать его в комнате без окон.

Бороться с кибербуллингом нужно только разобравшись в ситуации, то есть доверительно поговорив с ребенком и создав чувство безопасности и поддержки. Работать с психологом можно индивидуально или всем классом, при этом процесс должен вовлекать и жертву, и агрессора, и свидетелей.

С правовой точки зрения, на самом деле, жертвы достаточно защищены, но редко знают об этом. Закон о «праве на забвение» в силе, данные из интернета можно изымать через суд или при участии модераторов соцсетей; применимы к ситуации кибербуллинга и другие законы.

Основной рецепт успеха — бороться не с самим кибербуллингом в момент, когда травля уже в самом разгаре, а с недоверием между родителями и ребенком, и, конечно, повышать собственную осведомленность в механизмах интернет-общения.»

Узнать больше о том, как наладить контакт со своим ребенком и помочь ему преодолеть любой кризис, родители смогут на Московском международном салоне образования, который пройдет с 18 по 21 апреля на ВДНХ. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте: www.mmco-expo.ru Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

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