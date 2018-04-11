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10 заповедей человека, который вошел в газовую камеру вместе с детьми. Не пожалейте своего времени, прочтите!
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10 заповедей человека, который вошел в газовую камеру вместе с детьми. Не пожалейте своего времени, прочтите! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Януш Корчак — выдающийся педагог, врач, писатель и общественный деятель, который отказался спасти свою жизнь трижды.
В первый раз это произошло, когда Януш принял твердое решение не эмигрировать в Палестину перед оккупацией Польши, чтобы не оставлять «Дом сирот» на произвол судьбы в канун страшных событий.
Во второй раз — когда он отказался бежать из варшавского гетто.
А в третий — когда все дети «Дома сирот» уже поднялись в вагон спец поезда, отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер из СС и спросил:
— Это вы написали «Короля Матиуша»? Я читал в детстве эту книгу. Очень хорошая книга. Вы можете быть свободны.
— А эти дети?
— Дети уедут. Но вы можете сейчас покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди еще мерзавцы.
А через несколько дней, в концлагере Треблинка, Корчак, вместе со своими детьми, уже входил в газовую камеру. По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал ничего не подозревающим малышам сказку.
В принципе, можно больше ничего не знать о Корчаке. И прочесть 10 заповедей, рекомендованных этим потрясающим человеком для воспитания детей.
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.
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