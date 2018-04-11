Хроники батальона «Ангел»: детям Донбасса нужна помощь

Дети, которые живут практически в закрытых районах Донбасса и каждый день лицом к лицу сталкиваются с войной, нуждаются в помощи неравнодушных людей.

Поселок Гольмовский, Зайцево, Коминтерново, город Докучаевск, Горловка. Чтобы попасть в эти населенные пункты, необходимо иметь специальное разрешение. В этих «серых зонах» даже самые маленькие жители уже давно научились определять, из какого оружия по ним открывается огонь со стороны ВСУ.

«Если стреляют танки, они очень громко стреляют. Если стреляет «Град», то он может без остановки стрелять. Пока снаряды не закончатся. Если стреляет автомат, то он так «пиу-пиу-пиу», и прекратил. Он не менее где-то трех-четырех снарядов пускает, и все», — рассказывает девочка Маша.

Дети проживающие в этих районах привыкли засыпать под свист пуль по вечерам, укрываться от минометного огня в подвалах, ходить в школу по дорогам, которые ежедневно обстреливаются.

О взрослой войне — детскими глазами, в специальном репортаже «Дети Донбасса». Смотрите в эфире телеканала «Звезда» в субботу, 14 апреля, в 12.35.

Если Вы хотите помочь детям, проживающим в прифронтовой зоне Донбасса, всю информацию можно получить на сайте: http://www.podobstrelom.ru/