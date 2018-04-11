В Красноярске заведено дело по факту смерти ребенка, которого не лечили от ВИЧ

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика с ВИЧ, которого родители не лечили от инфекции,

сообщает

По данным следствия, в 2011 году в семье ВИЧ-инфицированных родителей родился мальчик, которого своевременно не обследовали на наличие этого заболевания, так как родители «заняли позицию уклонения от медпомощи».

В 2013 году мать мальчика скончалась, законным представителем стал отец, хотя фактически воспитанием ребенка занимались бабушка и тетя.

В 2017 году ребенок тяжело заболел пневмонией и попал на лечение в одну из больниц города Красноярска, где врачи выяснили, что ребенок инфицирован ВИЧ. Однако даже после установления диагноза родственники не озаботились лечением ребенка. В марте 2018 года мальчик скончался.

Для установления причины смерти ребенка назначена сложная судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и врачи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям каждого из родственников ребенка.

Напомним, в начале апреля следователи Иркутска

возбудили

уголовное дело по той же ч. 1 ст. 109 УК РФ после того, как в городской больнице умерла четырехмесячная девочка. Ее мать была ВИЧ-диссиденткой, не принимала лекарств сама и не лечила ребенка.

Девочка умерла в феврале в Ивано-Матренинской больнице в результате пневмоцистной пневмонии. Когда девочка поступила в реанимацию, доктора определили у новорожденной конечную стадию ВИЧ-инфекции — синдром приобретенного иммунодефицита — с тяжелым поражением легких.

У 28-летней матери погибшей девочки обнаружили ВИЧ-инфекцию более пяти лет назад. Женщина, вынашивая дочь, отказалась от терапии, несмотря на настоятельные рекомендации врачей. В роддоме ей провели экспресс-тестирование на ВИЧ, показавшее положительный результат, однако от химиотерапии она снова отказалась. После рождения ребенка медики подали в суд исковое заявление, чтобы начать лечение девочки, однако суд встал на сторону матери, так как формально диагноз у новорожденной еще не был подтвержден.

Из-за позиции ВИЧ-диссидентов ежегодно умирают десятки ВИЧ-положительных детей. Но лишь в некоторых случаях родителей ждет наказание. Так, 30 января Калининский районный суд Тюмени

приговорил

к 1,5 года ограничения свободы женщину, которая отказывалась лечить свою дочь, так как не верила в существование ВИЧ. Двухлетняя девочка умерла в 2016 году.

В ноябре 2017 года мать из Краснокамска Пермского края

получила

один год и шесть месяцев ограничения свободы после смерти ее восьмилетнего сына, которого она отказалась лечить от ВИЧ.