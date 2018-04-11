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В регионе появятся 8 дошкольных учреждений на 2270 мест
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В регионе появятся 8 дошкольных учреждений на 2270 мест 

ТРК Губерния 16 минут назад
98% детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионе обеспечены местами в садах. В 2018 году завершится строительство 8 дошкольных учреждений. Дополнительно будет создано 2270 мест. Об этом заявил руководитель области в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Дмитрий Азаров отметил важность решения проблемы доступности мест для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Из федерального бюджета в этом году для этих целей поступит 1 млрд рублей. Ясельные группы создадут не только в строящихся садах, но и путем приспособления помещений, которые были перепрофилированы для чиновников.
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