В регионе появятся 8 дошкольных учреждений на 2270 мест 

98% детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионе обеспечены местами в садах. В 2018 году завершится строительство 8 дошкольных учреждений. Дополнительно будет создано 2270 мест. Об этом заявил руководитель области в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Дмитрий Азаров отметил важность решения проблемы доступности мест для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Из федерального бюджета в этом году для этих целей поступит 1 млрд рублей. Ясельные группы создадут не только в строящихся садах, но и путем приспособления помещений, которые были перепрофилированы для чиновников.