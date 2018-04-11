5 гениальных детей, судьба которых сложилась печально

Многие родители мечтают вырастить из своего ребёнка вундеркинда, начиная заниматься с ним чуть ли не с колыбели. Но всегда ли понятие «одарённость» идет рядом с понятиями «счастье», «успех» и «здоровье»?